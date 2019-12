20:54

El Mallorca, que acude al Camp Nou con la baja obligada de Lago Junior por lesión, no realiza ningún cambio en su once respecto al último enfrentamiento ante el Betis. Vicente Moreno apuesta por Manolo Reina; Sastre, Valjent, Raíllo y Gámez; Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Take Kubo; y Ante Budimir en ataque. La gran novedad en la convocatoria es la presencia del colombiano Cucho Hernández, que recibió esta semana el OK médico del Watford, su club de origen.