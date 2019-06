20:53

El croata Ante Budimir y el canario Aridai Cabrera vuelven al once en detrimento de Abdón y Leo Suárez. Baba regresa al once para ocupar el puesto de Marc Pedraza, que vio la roja tras un duro choque con Bergantiños, que envió al capitán gallego al hospital. Noventa minutos (si no hay prórroga) para lograr el sueño del ascenso.