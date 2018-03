11:51

Novedades en el once que presenta Vicente Moreno ya que Faurlín y Salva Ruiz, que no habían sido titulares en ninguna ocasión desde que llegaron al Mallorca en enero, están en el once. Eso supone la suplencia de Bonilla por primera vez en la temporada. Además, Cedric tampoco jugará y eso provocará que Salva Sevilla adelante su posición.