45+

Vicente Moreno debe cambiar algo porque la dinámica de esta primera parte no ha sido positiva, con un Mallorca muy plano en ataque y con una baja intensidad ante un rival, no hay que olvidarlo, que el pasado miércoles disputó la ida de su eliminatoria de Copa ante el Athletic de Bilbao (1-1). Sobre el papel, los locales deberían notar el cansancio, aunque no lo parece.